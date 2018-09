Tragedia a Sanremo, giovane si toglie la vita esplodendo un colpo di pistola

Sanremo. Un giovane di 28 anni, che abitava con il padre in Valle Armea, si è tolto la vita in tarda serata esplodendo un colpo di pistola. Inutili i tentativi di rianimare il giovane posti in atto dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio di Volontari Sanremo Soccorso, giunti tempestivamente sul posto.

Accertamenti sono in corso da parte della polizia.