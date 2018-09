Tragedia a San Lorenzo al Mare: pensionato colto da malore, muore in acqua

San Lorenzo al Mare. Un uomo di 75 anni, residente a San Lorenzo al Mare, ma originario di Padova, è morto intorno alle 11 nello specchio acqueo davanti allo stabilimento balneare “Le Vele”.

L’uomo, che era in spiaggia insieme alla moglie, è stato colto da malore mentre nuotava. Inutili i seppur tempestivi tentativi di soccorso: per il 75enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono accorsi i carabinieri della compagnia di Sanremo e la guardia costiera.