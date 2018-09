Sanremo. Si è svolta la quarta giornata del Torneo Internazionale Carlin’s Boys.

Entella – Empoli 1 – 2 Reti: 6’ rig. Asllani (Emp), 22’ rig. De Simone (Ent), 47’ Vannucci (Emp)

Subito emozioni nella prima partita della giornata. L’Empoli parte forte e al 4’ sfiora il gol con un gran tiro a giro di Gjini che si spegne di poco sul fondo.

Non passano neppure due minuti e Lombardi viene atterrato in area, per l’arbitro è calcio di rigore che Asllani trasforma spiazzando Di Stasio.

L’Entella accusa il colpo e si fa vedere in area empolese solo dopo il quarto d’ora di gioco. Nel finale di tempo, quando la partita sembra avviarsi all’intervallo sull’1-0, i chiavaresi conquistano un calcio di rigore che De Simone trasforma con una conclusione centrale.

Al ritorno dagli spogliatoi le squadre non si scoprono e le emozioni latitano per quasi tutta la durata del secondo tempo. Solamente nel finale l’equilibrio viene infranto dalla zampata vincente di Vannucci (47’), lesto ad approfittare di una palla vagante in area di rigore. È l’ultima occasione della partita che premia così i toscani di mister Pergolizzi.

Chievo – Entella 2 – 1 Reti: 6’ rig. e 38 rig. Orfei (C), 25’ Rosset (E)

Avvio nuovamente sfortunato per l’Entella. Al 6’ cross del clivense Beghi, Oboe colpisce di testa disturbato da un difensore e l’arbitro decreta la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Orfei, Di Stasio intuisce la traiettoria, ma la palla è angolata e non lascia scampo al portiere chiavarese. L’Entella patisce la vivacità del Chievo e reagisce solamente sul finire della frazione con Villa e De Simone. Allo scadere del primo tempo, con la testa delle squadre probabilmente già negli spogliatoi, Rosset trova l’eurogoal da fuori area e ripristina la parità.

Come nella gara precedente sono poche le emozioni nella ripresa. La sfida si risveglia solo al 38’ quando viene decretato un nuovo calcio di rigore per il Chievo con conseguente espulsione del chiavarese Parigi. Dal dischetto, Orfei, ancora, non fallisce, riportando nuovamente in vantaggio i suoi. Fino al triplice fischio finale i veneti amministrano il risultato e l’Entella non riesce più a creare grattacapi agli avversari.

Empoli – Chievo 3-1 Reti: 10’ e 29’ Lombardi, Asllani (E), Macedo (C)

Perfetta parità tra Empoli e Chievo (tre punti, due rete realizzate e una rete subita) prima della terza sfida di giornata, decisiva per eleggere la squadra che approderà alla finalissima contro la Sampdoria.

Al 7’ prima occasione per l’Empoli con Vannucci che strozza troppo il tiro da buona posizione. Tre minuti più tardi, toscani in vantaggio con Lombardi che trova il varco giusto per trafiggere l’estremo difensore clivense. Per la risposta del Chievo bisogna aspettare il 17’ con un tiro dalla distanza di Bontempi sul quale Lupi fa buona guardia.

Nel secondo tempo partenza sprint dell’Empoli che al 29’ raddoppia, ancora con Lombardi.

Su azione confusa in area di rigore il Chievo accorcia le distanze con Macedo ma Asllani, su calcio di punizione, ristabilisce le distanze assicurandosi così il pass per la finale contro la Sampdoria.

CLASSIFICA FINALE:

EMPOLI 6, CHIEVO 3, ENTELLA 0 .

LE FORMAZIONI.

Entella: Di Stasio, Gualtieri, Mazzali, Fall, Grosso, Scaldarella, Mogos, Norrito, Olivieri, De Simone, Rosset.

A disposizione: Balducci, A.Garbarino, Cannone, L. Garbarino, Luzzaetti, Parigi, Bilanzone, Cascone, Villa

Allenatore: Gennaro Volpe

Empoli: Hvalic, Umalini, Chinnici, Asllani, Viti, Folino, Vanucci, Pulina, Gjini, Simone, Lombardi

A disposizione: Lupi, Fontanarosa, Riccioni, Falleni, Fazzini, Arapi, Deglinnocenti, Pezzola, Martini

Allenatore: Rosario Pergolizzi

Chievo: Malaguti, Beghi, Bossi, Meneghini, Marini, Momodu, Anselmi, Bontempi, Oboe, Orfei, Egharevba.

A disposizione: Kuqi, Pogliano, Carotta, Aldegheri, Gaggiano, Tacconi, Nodari, Leso, Macedo

Allenatore: Vito Antonelli