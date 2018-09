Ospedaletti. Torna giovedì prossimo, 6 settembre, alle 21, “Ospedaletti a Tavola”, la fortunatissima rassegna enogastronomica che si tiene presso l’Auditorium di Ospedaletti: tema portante della serata “l’orto nel piatto”.

“Ospedaletti a tavola” è una occasione festosa di incontro, confronto e divulgazione promossa da CNA Imperia, con il patrocinio del Comune di Ospedaletti ed in collaborazione con Unogas, Cantine Lunae, Associazione Ristoranti della Tavolozza e InRiviera. Il progetto si realizza attraverso un percorso gastronomico in tre serate, ognuna con un tema portante e supportata dal prezioso sostegno tecnico della ditta Masotti, che ha fornito tutte le attrezzature per la

realizzazione degli eventi.

Protagonista della serata del 6 settembre lo chef-attore Stefano Bicocchi, conosciuto al grande pubblico come Vito. Vito è un attore comico noto per la sua pluriennale collaborazione con Patrizio Roversi e Siusy Blady, ma non solo: con un linguaggio fatto di mimica, occhioni sgranati ed espressioni inconfondibili, Vito è diventato protagonista con numerose incursioni a teatro, al cinema ed in televisione, dove ha “acquistato la parola”. E prenderà la parola durante la terza serata di “Ospedaletti a tavola” con la presentazione del libro “Vito con i suoi“, insieme con “Indice

GliceAmico” di Raffaella Fenoglio e le incursioni teatrali dell’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. e “Cucinare la Cipolla Egiziana” di Marco Damele, agricoltore moderno e scrittore attento alle biodiversità, che curerà il cooking show dedicato al prezioso ed antico bulbo: ricette, risate, letture, libri e cultura si avvicenderanno sul palco dell’Auditorium in compagnia dei numerosi ospiti.

Ramon Bruno di Pasta Fresca Morena, presidente CNA Agroalimentare, proporrà poi il raviolo ripieno di Cipolla egiziana, il cosiddetto “piatto CNA”, già presentato con grande delizia dei palati durante l’ultima edizione del MOAC: ad accompagnare i piatti, il vino Mea Rosa di Cantine Lunae di Bosoni, che sarà presentato da un sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier.

Come sempre, competente e puntuale mattatore della serata, Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza. Ritornerà anche all’ingresso dell’Auditorium il “mercato del tipico” con l’esposizione delle eccellenze agroalimentari locali delle aziende di CNA Imperia, ma l’iniziativa non si concluderà con l’evento in sé: i numerosi ristoranti che hanno aderito all’iniziativa proporranno ai clienti durante il weekend una personale interpretazione di una ricetta con l’utilizzo della Cipolla Egiziana Ligure, varietà tutelata da Arca del gusto Slow Food, detta anche cipolla albero o cipolla che cammina.

Ecco l’elenco dei ristoranti che partecipano al progetto:

 Ristorante Acquolina – Piazza San Giovanni 7

 Ristorante Alexandra – Corso Regina Margherita 21

 Pizzeria Baixarico’ Food & Wine – Via XX Settembre 17/18

 Ristorante Byblos – Lungomare C. Colombo 2

 Cactus Cafe’ – Via XX Settembre 37/38

 Ristorante Come a Casa – Via XX Settembre 22

 Ristorante Da Claudio e Patrizia – Corso Regina Margherita 176

 Ristorante Da Gaetano e Rosy – Via XX Settembre 122

 Ristorante Pizzeria Golfo di Napoli – Via XX Settembre 11

 Ristorante La Bagnarola dello Zio – Via Papa Giovanni 23

 Ristorante Mirage – Via XX Settembre 151