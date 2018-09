Torna la Settimana del docente, i prof. dell’Imperiese all’Acquario di Genova per migliorare l’offerta formativa

Provincia. Dal 24 al 29 settembre torna la Settimana del docente. Coordinati dalla professoressa Tiziana Montemarani, responsabile dei progetti nazionali scientifici dell’USR di Regione Liguria, gli insegnanti delle scuole dell’obbligo dell’Imperiese saranno ospitati dall’Acquario di Genova per una giornata di formazione e aggiornamento.

In particolare, saranno illustrate loro le novità del percorso espositivo e le proposte educative promosse dalla struttura, fin dalla sua istituzione impegnata per “Informare e sensibilizzare il pubblico alla conservazione, la gestione e l’uso sostenibile degli ambienti acquatici, per promuovere comportamenti positivi e responsabili”. Nel corso della visita, gli insegnanti prenderanno inoltre parte a un seminario di approfondimento in cui saranno presentati due progetti inerenti al tema degli ecosistemi.

«Con l’inizio dell’anno scolastico – spiega la professoressa Montemarani, tra i relatori del seminario – partono per le scuole del Ponente ligure nuove progettazioni in ambito scientifico. I programmi condividono gli obiettivi europei di aumentare la sensibilità e le finalità scientifiche delle scuole. La Settimana del docente è un’opportunità di valorizzazione del personale e di miglioramento dell’offerta formativa. Crediamo molto in queste nuove sperimentazioni didattiche che rendono la scuola sempre più vicina al territorio».