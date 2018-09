Tentò di uccidere Alena, il Riesame rigetta l’istanza di scarcerazione per Zied Yakoubi

Sanremo. Il tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza di scarcerazione richiesta per Zied Yakoubi: il 32enne algerino finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di Alena Sudokowa, la 22 anni tedesca di origine russa, rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata per circa 70 metri in una scarpata a Capo Nero la notte del 31 luglio scorso.

Il magrebino, che il 31 agosto scorso è stato ascoltato dalla Procura, resta dunque in carcere a Sanremo.

L’ultimo, fondamentale, tassello per ricostruire quanto accaduto quella notte a Capo Nero potrà rivelarlo solo Alena, quando riuscirà di nuovo a parlare e potrà essere sentita dagli inquirenti.