Ventimiglia. Il temporale che si è abbattuto nel primo pomeriggio sul ponente ligure non ha, almeno al momento, provocato danni. L’unico problema si riscontra nella frazione di Latte, dove la pioggia, complice il fatto che tombini e griglie stradali non vengono tenute pulite, ha creato una sorta di piscina che ha preso il posto del manto stradale, rendendolo pericoloso il passaggio di auto e soprattutto moto.

Paura per i pini a rischio crollo dei giardini pubblici Tommaso Reggio. A monitorare la situazione ci sono gli uomini della polizia locale. Allertata anche l’amministrazione comunale, pronta a far intervenire la protezione civile nel caso in cui fosse necessario.

[Foto Deborah Murante]