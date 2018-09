“Tassa di passaggio” per camion stranieri in Francia. In arrivo la vignetta

“Il governo francese sta lavorando ad una sorta di vignetta autostradale destinata a tassare i camion stranieri che attraversano la Francia”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ecologia François De Rugy all’emittente BFMTV.

“Alcuni non fanno manco un pieno di carburante in territorio francese – dichiara il Ministro – infatti stiamo lavorando, come altri paesi d’Europa, su una forma di vignetta al fine di poter tassare in qualche modo i camion stranieri che attraversano il nostro paese. Lo facciamo perché non facendo carburante, non pagano alcuna tassa e neanche l’usura della strada”.

“Ci stiamo lavorando e vogliamo trovare una giusta soluzione nel 2019” ha continuato François De Rugy, affermando che questa tassa “Può essere fatta solo a livello francese ma nel quadro della direttiva europea che noi intendiamo rispettare”.

“Un provvedimento che punta a finanziare gli investimenti sulla rete stradale – conclude – in modo da non subire fenomeni come l’incidente del ponte Morandi di Genova”.

Nel maggio scorso, il ministro delle Infrastrutture Elisabeth Borne aveva già comunicato che il governo era al lavoro per costituire una “vignetta” destinata agli autotrasportatori, con l’obiettivo di contribuire al finanziamento delle infrastrutture, ma senza focalizzarsi sulla provenienza dei mezzi pesanti.