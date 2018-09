Tanti equipaggi dello Yacht Club Sanremo ai Campionati Nazionali Giovanili in doppia a Loano

Sanremo. Buoni risultati per lo Yacht Club Sanremo ai Campionati Nazionali Giovanili in doppia, che sono andati in scena a Loano tra giovedì 6 e domenica 9 settembre.

Il club sanremese ha partecipato con tanti equipaggi formati da Cilli-Mantero, che si sono piazzati 10°; Manica-Di Meco, che sono arrivati 16°; Abbruzzese-Ferraro, che si sono classificati 22°; Zerykier-Greganti, che sono giunti 28°; Ierardi-Bolorini, che hanno finito la competizione 37°; Giordano-Gentili hanno concluso 62°; mentre Perinotti-Griseri 76° ed infine Cordova Mejia-Faye 87° nella Classe 420.