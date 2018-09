Taggia. Si è svolto ieri, domenica 9 settembre, il 1° Memorial “Cozzi”, torneo riservato alle squadre giovanili locali della categoria Esordienti (nati nel 2007). Sull’erba dello “Sclavi” di Arma di Taggia sono stati protagonisti oltre 70 giovani calciatori di Ventimiglia, Virtus Sanremo e Atletico Argentina (diviso in tre formazioni). Al termine della manifestazione la Società di casa, per volere del Presidente e della Dirigenza, ha omaggiato tutti i partecipanti di una medaglia.

Questo è solo l’inizio per la neonata Società di via Levà: sabato 15 settembre alle ore 10 iniziano gli allenamenti della categoria Pulcini (2009/2010) e Scuola calcio (2011/2012/2013). Si completa così il quadro delle squadre giovanili rossonere in attesa dei primi impegni ufficiali