Taggia. E’ di sette camion andati distrutti dalle fiamme il bilancio di un incendio divampato intorno alle cinque all’interno della ditta di forniture alberghi, bar, ristoranti e comunità Marr S.P.A. di via Periane. I mezzi andati distrutti erano parcheggiati uno di fianco all’altro.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno lavorato per oltre due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche i carabinieri che stanno indagando per comprendere le cause del rogo. Non è escluso l’attentato incendiario.