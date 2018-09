Taggia, Deborah Murante dell’associazione genitori: “Soddisfatti dei lavori alla scuola Soleri”

Taggia. Deborah Murante, presidente dell’associazione Genitori scrive in merito alla scuola Soleri di Taggia:

“Dopo più o meno due anni dalla chiusura della scuola voluta e richiesta da alcuni genitori del Comune di Taggia poi diventati soci dell’Associazione Genitori in quanto non a norma, oggi c’e stato l’incontro per presentare i lavori in corso.

Non possiamo che essere soddisfatti di questa è la scorsa amministrazione comunale che si sono dati da fare da subito cercando i fondi necessari.Risultati? Il 17 settembre all’apertura dell’anno scolastico i bambini riavranno la loro scuola finita all’80%, gli interni sono terminati soffitti impianti elettrici ecc.

Rimarranno gli esterni da fare in attesa di trovare altri fondi, ma è già un bel traguardo hanno lavorato bene e velocemente per rendere la scuola un luogo sicuro per i nostri figli quindi da parte dell’associazione e probabilmente dalla commissione di Taggia e sicuramente da parte dei bambini, ringraziamo le due amministrazioni per aver lavorato bene e veloce“.