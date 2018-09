Taggia, cade entrando in chiesa e rimane 9 mesi convalescente. Chiesto risarcimento al Comune

Taggia. Il Comune è chiamato in Tribunale per una causa risarcitoria. I fatti che porteranno alla controversia giudiziaria del prossimo 31 ottobre risalgono al 17 luglio 2017. In quella data, una donna, mentre stava entrando dall’ingresso laterale destro della chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio, sarebbe scivolata, cadendo rovinosamente a terra.

Quel giorno pioveva e la malcapitata mette sotto accusa l’assenza di strisce antisdrucciolo sulla pavimentazione. A seguito della caduta, la donna avrebbe subito delle lesioni personali per le quali avrebbe seguito un importante percorso riabilitativo giungendo alla guarigione clinica il 16 marzo scorso.

Per questo motivo ha chiesto, tramite avvocati, un risarcimento al Comune tabiese non ancora quantificato ma non superiore ai 26.000 euro.