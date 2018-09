Sul campo del San Filippo Neri l’Atletico Argentina perde per 2 reti a 1

Taggia. Niente da fare per l’Atletico Argentina nonostante la buona prestazione. Sul campo del San Filippo Neri la squadra di Stecca perde per 2 reti a 1 e non supera il primo scoglio stagionale. La Coppa Liguria ora è sfumata ma la testa va al campionato, dove non saranno più concessi passi falsi come quello di ieri sera. A nulla valgono l’eurogoal e il palo di Cariello nel finale.

COPPA LIGURIA: S.FILIPPO N. – A.ARGENTINA 2-1

(48′ Ghirardo, 60′ Santanelli, 90′ Cariello)

SAN FILIPPO NERI: 1.Sappa, 2.Capdevila, 3.Muscio, 4.Ricci, 5.Garofalo (E 82′), 6.Munì (c), 7.El Maazouzi (dal 51′ 15.Santanelli), 8.Lecini (E 92′), 9.Ghirardo, 10.Calcagno, 11.El Nasery. A disp: 12.Scarlata, 13.Furfaro, 16.De Luca, 17.Scola, 18.Lecini. All: Sportelli

ATLETICO ARGENTINA: 1.Amoretti, 2.Costantini (A 53′), 3.Quaglia, 4.Mbout (dal 60′ 13.Almonti), 5.De Mare, 6.Miatto (c), 7.Muratore S. (A 56′), 8.Muratore A., 9.Vecchiotti (dal 55′ 16.Franzone), 10.Labricciosa, 11.Cariello. A disp: 12.Migliano, 14.Calzetta, 15. Meo, 17.Siberie, 18.Pippia. All: Stecca.