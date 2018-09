Su Facebook scatta la raccolta fondi per aiutare i gemellini ventimigliesi Antonio e Alessio

Ventimiglia. Negli scorsi giorni è partita su Facebook una raccolta fondi per aiutare i genitori dei gemellini ventimigliesi Antonio e Alessio Abate, affetti da tetraparesi spastica, ad acquistare un furgoncino sei posti, attrezzato alle numerose necessità dei figli, ma con un costo troppo elevato per le tasche della famiglia.

Da qui nasce l’idea di coinvolgere concittadini e non in una raccolta fondi che potrebbe semplificare notevolmente la loro vita: “Questa macchina speciale serve per far spostare i miei guerrieri più facilmente con le carrozzine dall’ospedale per fare le visite e per portarli a fare fisioterapia“, afferma Francesco, padre dei due bambini.

E’ possibile fare le donazioni online fino al 22 dicembre al seguente link: https://www.facebook.com/donate/236607250356258/237027866980863/ oppure mediante Postepay evolution anche in un tabacchino al numero 5333/1710/3301/6698, codice fiscale btafnc80t01a984o.