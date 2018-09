Stabiliti gli accoppiamenti per i trentaduesimi di Coppa Italia: Bra vs Sanremo in gara 1

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito gli accoppiamenti per i trentaduesimi di Coppa Italia, in programma domenica 9 settembre alle 15. Si tratta di gare di sola andata, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà ai calci di rigore. Da questo punto in avanti della competizione, le vincenti si affronteranno secondo gli accoppiamenti previsti dal tabellone principale (in fondo all’articolo).

Oltre alle vincenti del 1° turno, in questa fase entrano in gioco il San Donato Tavarnelle (finalista nella scorsa edizione) e le otto partecipanti alla Frecciarossa Cup (Albalonga, Campodarsego, Chieri, Como, Matelica, Picerno, Rezzato e Sanremo).

Da definire ancora le sfidanti di Audace Cerignola, Albalonga, Pianese, Taranto e Turris in virtù dei recuperi dei turni precedenti ancora da disputare e in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo sui reclami presentati da Monterosi, Lupa Roma e Cannara relativamente alle gare del 1° turno Monterosi-Lupa Roma e Bastia-Cannara.

Trentaduesimi di finale

Gara 1 BRA – SANREMO

Gara 2 LAVAGNESE – SAVONA

Gara 3 CHIERI – CASALE (Stadio di Borgaro)

Gara 4 PAVIA – COMO

Gara 5 MANTOVA – PERGOLETTESE

Gara 6 LECCO – FOLGORE CARATESE

Gara 7 ARCONATESE – CARONNESE

Gara 8 VILLA D’ALME’ – PONTE S.PIETRO

Gara 9 DARFO BOARIO – REZZATO

Gara 10 LEGNAGO – ARZIGNANO V.

Gara 11 TRENTO – AMBROSIANA

Gara 12 CAMPODARSEGO – CLODIENSE

Gara 13 UNION FELTRE – TAMAI

Gara 14 REGGIO AUDACE – SAMMAURESE

Gara 15 SAVIGNANESE – MEZZOLARA

Gara 16 MATELICA – CASTEFIDARDO

Gara 17 REAL FORTE QUERCETA – TUTTOCUOIO

Gara 18 AQUILA MONTEVARCHI – SAN DONATO T.

Gara 19 GAVORRANO – SERAVEZZA

Gara 20 In attesa ricorso Bastia-Cannara – PIANESE

Gara 21 APRILIA – LANUSEI

Gara 22 VIS ARTENA – FLAMINIA

Gara 23 CASSINO – VASTESE

Gara 24 REAL GIULIANOVA – PINETO

Gara 25 ALBALONGA – In attesa ricorso Monterosi – Lupa R.

Gara 26 SAVOIA – CITTA DI GRAGNANO

Gara 27 Sorrento/ Vincente Avellino – Nola – TURRIS

Gara 28 Vincente Gravina – Fasano – TARANTO

Gara 29 Team Altamura/ Vincente Bari-Bitonto – AUDACE CERIGNOLA

Gara 30 AZ PICERNO – CASTROVILLARI

Gara 31 ACR MESSINA – CITTA’ DI MESSINA

Gara 32 MARSALA – CITTA’ DI GELA

(Foto da Lega Nazionale Dilettanti)