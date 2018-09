Spazio interviste, la Sanremese vince ma non convince mister Lupo

Sanremo. Non è quasi mai soddisfatto totalmente mister Alessandro Lupo da quando, l’anno scorso, ha ereditato la panchina della Sanremese.

Non lo è nemmeno questa volta, dopo una prima di campionato – contro la Lavagnese, fuori casa – strappata per un soffio al 90°. Forse per scaramanzia, il tecnico biancazzurro analizza il match tra luci ed ombre, anche se quello che conta, vincere, è stato fatto.

(La sintesi della partita)Domenica prossima si torna a giocare al Comunale. Con l’ultimo arrivo, un under classe ’99, la fotografia ufficiale della squadra potrebbe essere finalmente scattata.

Protagonista dell’inaugurazione dello “Spazio interviste” biancazzuro è stato anche il trequartista Giorgio Gagliardi che, dopo una parentesi al Mantova, è ritornato alla base giusto in tempo per l’inizio del campionato.