Taggia. Dopo l’ammodernamento dei locali svolto durante la pausa estiva, lunedì 17 settembre prenderanno il via le lezioni di karate e fitness. Tutte attività che in modo differente agiscono sulla salute sia corporea che psicologica.

Sarà quindi possibile beneficiare di vari effetti, passando dalla tonificazione, all’allungamento muscolare, alla resistenza, alla distrazione dei problemi quotidiani eliminando lo stress, alla salute fisica legata al benessere generale sia articolare che cardiovascolare.

Tutto questo grazie a Sensei ed istruttori giovani e qualificati che si mantengono in continuo aggiornamento, collaborando mediante iniziative sportive, per avvicinare i più giovani allo sport, e per motivare gli atleti ad essere un gruppo affiatato o come piace definirsi a loro una seconda famiglia.

Entriamo ora nei dettagli dei corsi:

CORSI KARATE:

il Martedì e giovedì

dalle 17 alle 18 i bambini

dalle 18 alle 19 i ragazzi

dalle 20 alle 21 gli Adulti

CORSI AEROBICA:

Lunedì e venerdì

Dalle 18.30 alle 19.30

CORSI PILATES:

Martedì e giovedì

Dalle 13.15 alle 14.15

Mercoledì e venerdì

Dalle 20 alle 21

Le parole del Sensei e Trainer Sabia Valentina “ grazie alla partecipazione degli atleti ai nostri corsi è stato possibile crescere e investire nell’ammodernamento del nostro Dojo (Palestra) e renderlo una struttura cardio Protetta grazie all’acquisto del DAE. Siamo felicissimi del gruppo e dell’atmosfera che si è venuta a creare fra le mura della palestra”.

È possibile essere costantemente aggiornati sulle attività della ASD Karate Arma Taggia Sulla Pagina Facebook Karate Arma Taggia, oppure sul gruppo Taggia Sport.