Si alza il sipario sulla Transalp Limone-Sanremo: dalle Alpi al mare attraverso l’Alta Via del Sale

Sanremo. Dalle Alpi al mare in sella a una bicicletta lungo l’Alta Via del Sale, uno degli itinerari più suggestivi delle Alpi, così chiamata per il prezioso minerale trasportato per secoli a dorso di mulo attraverso questi monti. Sono questi gli ingredienti della Transalp Limone-Sanremo, manifestazione cicloturistica promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con La Via del Sale A.S. Dilettantistica.

E’ partita ieri sera da Limone Piemonte la Transalp in notturna, che è la novità di quest’anno, riservata alle E-Bike e percorribile solo con l’ausilio del gps. Dopo 16 ore di cavalcata i partecipanti raggiungeranno Taggia alle 15. La Transalp diurna invece si snoderà con percorso leggermente diverso tra E-Bike e bici muscolari. Coloro che affronteranno la Transalp Classic con bici muscolari percorreranno 8 ore in sella per 95 km di sterrato. Saranno divisi per gruppi omogenei ed saranno accompagnati da istruttori di mtb della Bisalta Bike a partire dalle 8. Affronteranno la risalita con seggiovia Cabanaira alle 8.30. Divisione in gruppi omogenei e partenza da Baita 2000 verso le 9. Pausa stuzzichino al Rifugio Don Barbera alle 11. Pausa pranzo alle 13 a Triora. Il percorso continuerà fino a Sanremo.

Coloro che faranno invece l’E-Transalp Experience, riservata alle bici a pedalata assistita, dovranno pedalare per 8 ore lungo 110 km di sterrato. Saranno divisi per gruppi omogenei e saranno accompagnati da istruttori di mtb della Via del Sale A.S.D. Partiranno da Limone 1400 per forti di Tenda alle 8.30. Pausa stuzzichino al Rifugio Don Barbera alle 10.30. Pausa pranzo verso le 12 alle Case di Caccia nel Bosco delle Navette. Pausa caffè a Triora verso le 14 e poi proseguiranno verso Sanremo.

Oggi verso le 15, i partecipanti di tutte le Transalp si ritroveranno presso i giardinetti di Taggia per compattamento di tutti i gruppi notturni e diurni. A Sanremo l’arrivo è previsto verso le 16. Accoglienza e buffet finale al bar Sud Est sulla passeggiata a mare nei pressi di Portosole. Rientro previsto intorno alle 17 con navette o treno.

La gara quest’anno si inserisce all’interno dell’E-Bike Festival, una tre giorni di eventi a Limone dedicata alla biciclette elettriche. Dal 31 agosto al 2 settembre il centro storico accoglierà infatti numerosi stand con assortimento di bici, abbigliamento e accessori per le due ruote dei migliori marchi e test gratuiti sulle e-bike, con musica, intrattenimento e degustazioni per tutti.