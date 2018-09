Si alza il sipario sulla stagione agonistica 2018/19 del Team Schiavetti Pallamano Imperia

Imperia. Dopo il prologo a Nava dove gli atleti del sodalizio imperiese si sono ritrovati per una preparazione atletica di una settimana, questo venerdì alle 19 presso la Palestra San Camillo sita in Via Felice Musso si svolgerà la tradizionale festa di inizio stagionale.

“In realtà alcuni allenamenti sono già iniziati – ci riferisce il dirigente Saul Convalle – ma come sempre è per noi una tradizione dare il via alla stagione con questo incontro di tutti i nostri atleti dai più piccoli alle prime squadre”. In quell’occasione verranno presentate le squadre con i loro allenatori e dirigenti e tutto il Consiglio recentemente rinnovato dove sono annunciate novità su entrambi i fronti.