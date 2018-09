Servizio Civile, due posti disponibili presso la comunità educativa “Gilardi” a Vallecrosia

Vallecrosia. Fino al 28 settembre i giovani under 28 possono candidarsi per svolgere l’attività di Servizio Civile. È questa l’opportunità che, attraverso il Servizio Civile, Fondazione Somaschi onlus offre a 24 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni all’interno di 6 progetti di accoglienza per minori, tossicodipendenti, malati di AIDS, migranti e donne vittime di violenza in Lombardia, Piemonte, Liguria e Sardegna.

L’esperienza formativa dura un anno e prevede un impegno settimanale di 30 ore suddivise su 5 giorni lavorativi. A ciascun ragazzo viene riconosciuto un rimborso di 433,80 euro mensili.

In particolare in Liguria ci sono due posti disponibili presso le comunità educative per minori in condizione di fragilità, disagio sociale e vittime di maltrattamento “Gilardi” a Vallecrosia (IM) e “Progetto Insieme” a Rapallo (GE).

Qui i giovani selezionati per il Servizio Civile potranno affiancare l’equipe di educatori della Fondazione Somaschi all’interno dei diversi progetti, prendendo parte alla vita quotidiana delle comunità e partecipando all’organizzazione delle attività educative, ricreative e di accompagnamento alla crescita degli ospiti.

È possibile iscriversi fino alle 14 di venerdì 28 settembre. La domanda può essere inviata secondo tre modalità: direttamente o tramite raccomandata A/R all’indirizzo piazza XXV Aprile, 2 – 20121 Milano oppure tramite PEC a fondazionesomaschi@pec.it.