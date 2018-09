Scomparsa di Marco Galasso, il cordoglio dell’Associazione Allenatori della Provincia di Imperia

Imperia. Messaggio di condoglianze e cordoglio dell’Associazione Allenatori della Provincia di Imperia per il prematuro decesso di Marco Galasso, ex giocatore della nostra provincia. Il presidente a nome di tutti gli allenatori che hanno allenato Marco in questi anni si unisce al dolore ed esprime la propria vicinanza alla famiglia.

“Sono profondamente sconvolto. E’ difficile trovare parole quando se ne va un ragazzo di 19 anni – ha dichiarato il presidente Vincenzo Stragapede – Marco era umile e perbene ed è per questo che ha lasciato un ricordo così importante. Con affetto mandiamo alla sua famiglia un nostro grande abbraccio in questo difficile e triste momento”.