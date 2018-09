Scambio di atlete tra il Volley Team Arma Taggia e la Scuola Pallavolo Mazzucchelli di Sanremo

Taggia. Proficua collaborazione tra il Volley Team Arma Taggia e la Scuola Pallavolo Mazzucchelli di Sanremo. I due Presidenti, Vincenzo Brunacci del Volley Team Arma Taggia e Maria Rita Galiano della Mazzucchelli si stringono la mano in segno di amicizia e collaborazione che permetterà alle atlete di ambedue le società di crescere in un ambiente sereno, rispettoso e professionale. Uno scambio di atlete equo per permettere ad entrambe le società di disporre del numero necessario con un buon organico a livello qualitativo.