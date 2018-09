Sbagliata la segnaletica, a Vallecrosia spariscono i parcheggi. Sindaco Biasi: “A breve intervento di Anas”

Vallecrosia. “Per un chilometro di Aurelia, dall’incrocio principale verso Bordighera, sono spariti gli stalli per auto e moto, i posti riservati ai diversamente abili e pure le fermate dell’autobus. Tutto è successo per un errore dovuto alla realizzazione della linea di mezzeria, posizionata nel modo sbagliato tanto da annullare lo spazio per i parcheggi”.

A spiegare quanto accaduto a Vallecrosia è il sindaco Armando Biasi che, dopo mesi, è riuscito a vincere la battaglia del Comune nei confronti di Anas, rea di aver lasciato i lavori a metà dopo la realizzazione dei nuovi asfalti nel centro cittadino a inizio estate.

Una problematica sentita soprattutto dai commercianti, quella della mancanza di segnaletica: gli esercenti hanno lamentato a gran voce la mancanza di posti auto sull’arteria principale di Vallecrosia.

Presa carta e penna, il 18 luglio scorso il responsabile della polizia locale ha scritto all’Anas, chiedendo che la segnaletica venisse rifatta e completata. Alla missiva, però, nessuno ha mai risposto. Lunedì scorso, così, il sindaco Biasi, accompagnato dall’assessore Antonino Fazzari e dall’ispettore Elvio Bonsignore, si è recato nella sede regionale di ANAS per chiarire la vicenda. Messi davanti al fatto compiuto, i tecnici dell’Ente nazionale per le strade non hanno potuto far altro che dare ragione ai richiedenti. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo congiunto tra gli agenti della municipale e l’Anas per calendarizzare gli interventi sulla segnaletica.