Santo Stefano al Mare. E’ stato riaperto a senso unico alternato il tratto di Aurelia, in località Aregai, compreso tra l’incrocio di Santo Stefano al Mare e Riva Ligure, dove poco prima delle 13, Raffaele Di Gennaro, 64 anni, ha perso la vita schiantandosi con la sua Fiat Punto contro un pullman della Riviera Trasporti diretto a Sanremo.

La strada statale è rimasta chiusa per oltre due ore per i soccorsi agli otto feriti, tra cui l’autista del pullman, Francesco N., 53 anni, e per i rilievi dell’incidente, compiuti dai carabinieri.

Nonostante i tempestivi soccorsi, per Di Gennaro non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Stando ai primi accertamenti, sembra che la vittima abbia perso il controllo della propria vettura e abbia impattato contro l’autobus che viaggiava nella corsia di marcia opposta.