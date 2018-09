Santo Stefano al Mare. Incidente mortale lungo via Aurelia, nel tratto di Marina degli Aregai. Un autobus e un’utilitaria, una Punto di colore grigio, si sono scontrati pochi minuti prima delle 13.

Un anziano Raffaele Di Gennaro, 64 anni, residente della zona, da una prima ricostruzione sembra che, ad un certo punto, abbia perso il controllo del veicolo, forse per un malore o perché stava superando un altro mezzo, e così ritrovandosi contromano ha impattato violentemente contro un mezzo nuovo della Riviera Trasporti, diretto a Sanremo. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un equipaggio del 118, un’ambulanza della Croce Verde Arma e una della Croce Rossa Santo Stefano che hanno soccorso i passeggeri dell’autobus, una decina, e l’autista, F. N. di 53 anni, rimasti feriti. Sono stati trasportati sia all’ospedale di Sanremo che in quello di Imperia. Tra i feriti anche una donna incinta. Atteso l’arrivo del magistrato. La strada non riaprirà prima di un’ora, poi verrà effettuata l’autopsia.

L’Aurelia è al momento chiusa per questo motivo salteranno gli orari previsti delle corse degli autobus Rt. Gli autobus andranno fino ad Arma centro e poi si dirigeranno verso l’autostrada. Nessun servizio per Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. Le corse riprenderanno a Oneglia.