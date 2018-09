Santo Stefano al Mare, partito il nuovo servizio di raccolta differenziata

Santo Stefano al Mare. Il 16 settembre è partito il nuovo servizio di raccolta differenziata, voluto dal Comune di Santo Stefano al Mare in collaborazione con Amaie Energia e Servizi srl. Intanto presso il CAG lo staff del Centro di Formazione “G. Pastore” di Imperia continuerà a distribuire i kit, ovvero sacchetti e mastelli, e a fornire tutte le informazioni relative alla raccolta fino a venerdì 28 settembre.

“Oltre alle novità nel servizio – dichiara il sindaco Elio De Placido - tra cui il conferimento della plastica e dei metalli insieme nell’apposito sacco giallo e dell’indifferenziato nel sacco grigio, entrambi codificati, mi preme ricordare a tutti i cittadini, residenti e non residente, di rispettare giorni e orari di conferimento.

Purtroppo abbiamo notato diversi abbandoni in questi primi giorni del nuovo servizio; in particolare sacchi lasciati all’interno di aree private condominiali. Queste azioni oltre ad essere illegali, vanno a ledere i condòmini che devono risponderne. I cassonetti condominiali devono quindi essere messi in aree private, assicurandosi che estranei non vi posso accedere. Inoltre il comune a breve intensificherà i controlli effettuando sanzionamenti nel caso qualcuno venisse trovato a gettare sacchi non conformi in orari o giorni non corretti e in aree private“.

“Per informare meglio i cittadini sul nuovo servizio e sulle basilari regole da seguire – interviene l’assessore all’igiene urbana Lucio D’Aloisio – il Comune sta organizzando un secondo incontro con la cittadinanza previsto per mercoledì 26 settembre alle 21 presso la sala consiliare del Municipio di Santo Stefano al Mare“.

All’incontro parteciperanno anche i referenti del Centro di Formazione Pastore di Imperia e di Amaie Energia e Servizi, così da poter spiegare in dettaglio le modalità di conferimento di tutte le matrici e rispondere a tutte le domande degli utenti. Oltre alle informazioni verranno distribuiti vademecum e dettagli su dove trovare maggiori risposte.

“Ricordiamo infine – conclude il vicesindaco Francesca Notari – che sul sito del Comune è possibile trovare non solo dettagli sugli orari del Centro e sulle modalità di conferimento, ma anche un centalogo con oltre cento diverse voci di rifiuti e come conferirle al meglio”.

Vi aspettiamo quindi il giorno mercoledì 26 settembre alle 21 presso la sala consiliare comunale per il II Incontro Pubblico dedicato al nuovo servizio di raccolta e al corretto smaltimento dei rifiuti perché, adesso è il momento di fare la storia e bisogna essere pronti.