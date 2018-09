Sanremo. Potranno tornare a suonare nel centro della città della musica tutti gli artisti di strada che faranno regolare domanda al comando di polizia municipale, purché dimostrino di saper mettere insieme due note senza l’ausilio di una base musicale amplificata.

Si chiude così, con una decisione condivisa nella commissione consiliare odierna presieduta da Giuseppe Faraldi, la vicenda venuta alla ribalta nei media nazionali che vedeva la Federazione Nazionale Artisti di Strada contestare il tentativo del Comune di imporre un divieto ad esibirsi in pubblico nei confronti di coloro i quali non avessero un titolo accademico o non fossero iscritti alla Siae.

Un episodio, questo, che aveva scatenato una protesta durante il Festival e che dalle aperture dei giornali si era trasferito innanzi al Tar, i cui giudici avevano deciso di salvare le modifiche al regolamento di polizia locale, volute dall’Amministrazione, rispetto al divieto di utilizzo di basi amplificate, sospendendo invece l’efficacia della norma sui titoli.

“Abbiamo aspettato di vedere come si svolgeva la stagione estiva e, sentito anche il comandante dei vigili, possiamo dire di essere soddisfatti”, commenta Faraldi. “Per questo a noi sta bene stralciare dal regolamento le parti che richiedono la laurea al conservatorio o dell’iscrizione alla Siae per l’utilizzo della basi”.

“Incaricheremo i nostri legali – conclude il consigliere – di trovare una soluzione stragiudiziale con la FNAS, sperando di far risparmiare tempo e denaro ad entrambe le parti”.

Chiunque potrà venire a suonare a Sanremo, purché non faccia finta di farlo.