Sanremo. La festa di fine estate nasce come un momento di condivisione per salutare il sole caldo che, per giorni e giorni, ha caratterizzato le nostre giornate, con l’idea di ritrovarci tutti insieme: ospiti, direttore e personale, sulla nostra bella terrazza per gustare una saporita pizza e una fresca birra analcolica insieme all’immancabile e desiderata torta dolce.

Durante la serata il pensiero di tutti si è espresso nelle parole del direttore Stefano Faraldi che ha ricordato l’amico Patrizio Cipolli che, al suo fianco negli ultimi anni, ha condiviso l’idea di creare una Residenza aperta al territorio, dove il benessere dei nostri ospiti e dei loro cari è al centro del lavoro quotidiano di tutti.

Prima di darci la buonanotte il direttore ci ha salutato con queste parole: “Ricordi, emozioni e degustazioni sono stati soltanto la cornice di un splendido quadro che i sorrisi dei tutti voi hanno dipinto con la felicità provata in una serata speciale trascorsa insieme. Un grazie particolare a Raffaella, Stefania, Patrizia, Michela e tutto il personale presente“.