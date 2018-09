Sanremo. L’idea di una cena serale “fuori porta” per gli ospiti della residenza Franchiolo nasce da un’amicizia profonda e duratura tra la struttura e la comunità francescana della parrocchia di Ns. Signora della Mercede, in zona San Martino. Da un paio d’anni, infatti, la sagra del quartiere ha ripreso vita, grazie alla volontà dei frati e l’aiuto concreto di molti volontari. Alla serata di venerdì, al fine di creare un connubio tra parrocchia e casa di riposo, si sono uniti anche gli anziani, invitati da Padre Cristoforo, che hanno potuto degustare gratuitamente le delizie della cucina.

In principio, la proposta è stata accolta con stupore, ma, con l’avvicinarsi dell’appuntamento, si è fatto sempre più vivo il desiderio, nei nostri ospiti, di vivere questo momento di festa e di ritorno ad una ormai insolita quotidianità. C’è stato chi ha pensato agli abiti da indossare, chi all’acconciatura o allo smalto e chi ha fantasticato sui sapori un po’ diversi e sfiziosi che avrebbe presto assaporato.

L’iniziativa, promossa dal direttore della struttura Stefano Faraldi, volge a creare una rete

di volontari coi quali intraprendere un rapporto continuativo di collaborazione, così da aprire

sempre più porte della nostra casa. Ringraziamo, quindi, innanzitutto, i frati e la comunità

parrocchiana per l’accoglienza, il direttore e gli operatori della struttura che si sono resi disponibili affinché questa serata sia stata possibile.

Conclude il Direttore – “Ringrazio innanzitutto Padre Cristoforo, i frati e tutta la comunità

parrocchiale per l’accoglienza e per la bellissima serata trascorsa insieme, è stato emozionante vedere i miei ” nonni ” così felici e divertiti. Vorrei inoltre ringraziare la Croce Verde di Arma di Taggia per la sensibilità dimostrata e per la disponibilità.

Prima di salire sui pullman per fare ritorno alla residenza, l’ospite L.C ha voluto a nome di

tutti gli ospiti ringraziare il Direttore e i suoi collaboratori presenti per questa serata magnifica e indimenticabile con un grazie e un ti voglio bene che ha commosso il Direttore.