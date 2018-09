Sanremo. Una danza di luci, ieri sera, nel cielo di Sanremo in ricordo di Matteo Morselli: il 18enne morto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale in scooter nella notte tra il 26 e il 27 luglio scorso quando perse il controllo del mezzo e andò a sbattere contro un muretto.

Le lanterne sono state accese dal Pico de Gallo, bar sito sul lungomare Vittorio Emanuele II, dove il giovane lavorava in estate.