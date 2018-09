Sanremo, ultimi due appuntamenti con la rassegna “Concerti nelle chiese”

Sanremo. Si avvia a conclusione la VII rassegna di musica sacra “Concerti nelle Chiese”, preludio alla Stagione 2018/2019 dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Si chiudono i sei concerti, a Sanremo, Taggia, Bordighera e Rezzo (Imperia), che propongono un interessante programma affidato all’Orchestra che accompagna anche solisti all’Organo ed al Violino.

Gli ultimi due appuntamenti saranno giovedì 27 settembre nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Sanremo, alle 21.15, e venerdì 28 settembre a Rezzo (nell’entroterra di Imperia) nella Chiesa di San Martino Vescovo, alle 21.15.

Sotto la direzione del maestro Davide Tepasso e con solista all’organo Andrea Verrando, sarà eseguito un concerto dal titolo “Note di compositori italiani … a ritroso nel tempo” che prevede:

– Fantasia e Fuga su temi gregoriani per Orchestra d’Archi (1947), di Bruno Bettinelli (1913/2004)

– Suite per Archi ed Organo in Sol maggiore P.58 (1905), di Ottorino Respighi (1879/1936)

– Concerto in Do maggiore per Organo ed Orchestra (1773), di Antonio Salieri (1750/1825)

In entrambi i casi l’ingresso è gratuito.

Si è intanto aperta la “Campagna abbonamenti” per la Stagione 2018/2019: abbonamenti che potranno anche essere acquistati direttamente al botteghino del Teatro del Casinò già in occasione del concerto di venerdì 5 ottobre, che prevede l’esecuzione della “Nona Sinfonia di Beethoven” (in questo caso però il concerto è fuori abbonamento, con prezzi di 15 € e 12 €).

Prezzi ed abbonamenti per la Stagione 2018/2019 sono rimasti invariati rispetto all’anno scorso. Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo per Soci COOP e studenti universitari). Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili telefonicamente allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure alla biglietteria del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili online direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.