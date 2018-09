Sanremo, tornano i seminari dedicati alle piante mediterranee

Sanremo. Anche quest’anno si terrà il ciclo di seminari sulle “Piante mediterranee: tra scienza e tradizione”, organizzato dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), dal Club per l’Unesco di Sanremo e dal Comune di Sanremo.

Giunta alla 6° edizione, questa serie di incontri divulgativi, tenuti da riconosciuti esperti del settore, avrà come argomenti il fico (15 settembre), la palma nana (27 ottobre), la palma da datteri (10 novembre), il limone e il cedro (17 novembre). Gli incontri si terranno al Floriseum di Sanremo, Corso Cavallotti 113, iniziando alle 16,30.