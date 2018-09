Sanremo, torna l’appuntamento con Diversamente Rally

Sanremo. Il 30 settembre torna l’appuntamento con Diversamente Rally.

“Grazie a Portosole dedicheremo la giornata a persone meno fortunate di noi. Saremo lì per regalare dei sorrisi e per far divertire ragazzi e bambini delle varie associazioni. Al pomeriggio effettueremo Taxi Rally e tutte le donazioni saranno interamente devolute alle associazioni del mattino.

Vi aspettiamo con 10 auto da rally dalla Lancia Delta alla Peugeot 207 S2000. Daremo dei regalini a tutti i partecipanti e offriremo la colazione ci saranno parecchie attività collaterali” - affermano gli organizzatori.