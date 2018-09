Sanremo, The Mall è quasi realtà: il gruppo Kering svela i rendering

Sanremo. Continuano a spron battuto i lavori in Valle Armea per la realizzazione di The Mall, l’ultimo nato dei negozi della catena del lusso del gruppo Kering, la cui apertura è prevista per l’autunno del 2019.

E sembra quasi realtà dopo che questa mattina sono apparsi sul sito ufficiale i rendering che mostrano come sarà completata la struttura che appare subito dello stesso stile del più noto di Firenze: design moderno con grandi superfici in vetro.

Il tutto accompagnato dal una suggestiva descrizione e dalle immagini dei fiori all’occhiello della Riviera e della Costa azzurra:

Stretta tra le colline ed il mare, Sanremo, la perla della Riviera dei Fiori, è conosciuta in tutto il mondo per il Festival della Canzone Italiana, per il suo Carnevale dei Fiori e per il suo clima mite tutto l’anno che la rendono una meta unica nel suo genere, da visitare in qualunque stagione.

A Sanremo si respira quella classica brezza marina un po’ italiana e un po’ francese tipica della riviera di Ponente; è una città che ha tanto da offrire non solo agli amanti della musica, ma anche a chi ama l’arte, il mare, lo sport e lo shopping.

Nel cuore della Riviera dei Fiori, a breve distanza dall’incantevole Costa Azzurra, sorgerà il nuovo centro outlet The Mall Sanremo; una nuova destinazione per lo shopping di lusso dove i visitatori potranno vivere un’esperienza memorabile grazie alla presenza dei migliori marchi della moda internazionale ai prezzi più convenienti.

Il nuovo centro outlet The Mall Sanremo sarà facilmente raggiungibile da Genova, Torino e Milano oltre che da Monte Carlo, Nizza e altre grandi città della Costa Azzurra.