Sanremo, sul piazzale di Portosole prende il via la 4ª edizione di “Diversamente Rally”: gli auguri agli organizzatori

Sanremo. Domenica 30 settembre sul piazzale di Portosole si svolgerà la 4ª edizione di “Diversamente Rally”, una manifestazione speciale dedicata ai ragazzi diversamente abili, ricca di emozioni e divertimento, tra macchine sportive e piloti di rally, dove per una giornata sono loro i veri protagonisti.

“Diversamente Rally” è stata un’idea nata quattro anni fa da un gruppo di amici, Emanuele Ghiringhelli e Luca Oggero dei Lions Club Sanremo Host e da Luca Fidale della 3effecompetition. Il progetto grazie ai soci Lions Ghiringhelli e Oggero, fu subito inserito tra i più significativi service del Lions Club Sanremo Host. Ma un progetto importante come questo, aveva bisogno di altre persone di fiducia che potessero vigilare sulla regolarità e sulla sicurezza della manifestazione.

Fidale con Ghirighelli e Oggero, riuscirono a coinvolgere Sandro Deveronico che con il suo XrallyTeam Ufficiali di Gara, mise immediatamente a disposizione tutto il suo staff. Alla Croce Rossa e ai Rangers d’Italia, è stata affidata l’assistenza e la sicurezza della manifestazione. Numerosi sono anche i soci del L.C. Sanremo Host che con il loro giubbino giallo, collaborano alla riuscita dell’evento, accogliendo i ragazzi o per dare anche emplici informazioni su chi sono e cosa fanno i Lions.

Quantificare comunque quante siano le persone che si dedicano a questo evento è quasi impossibile, perché ogni anno che passa lo staff aumenta e ad oggi sono oltre trenta, senza contare gli otto piloti che mettono disposizione gratuitamente le macchine da Rally: Fidale, La Cola, Denaro, Artemio, Lanteri, Ballestin, Viale dell’azienda Costa Ligure che dona molti gadget, Zito,Agostino Orsino, speaker ufficiale di “Diversamente Rally” che si mette sempre a disposizione con la sua voglia e la sua esperienza.

Tutto questo è possibile vederlo domenica 30 settembre dalle 9 alle 17, un ringraziamento speciale gli organizzatori lo rivolgono a Portosole che, per il quarto anno consecutivo ha concesso lo spazio per realizzare questo evento.

Moltissimi i messaggi video di auguri inviati con whatsapp agli organizzatori della manifestazione da Max Biagi, Loris Capirossi, Andrea Mingardi (cantautore), Andrea Roncato (attore), Marco Melandri (Pilota Superbike ex MotoGP), Simona Cavallari (attrice), Enrique Balbontin (comico), I Like Ravatti, amici Club Ducati, le speakers di RDS, Anna Andreussi (navigatrice rally), Stefano Sturaro, Gaya Oddo (campionessa italiana motocros), Guido Rancati (giornalista Rally), Gianfranco Cunico (ex pilota Rally), Michele Pirro (pilota e collaudatore Ducati MotoGP), Rosanna Romano (showgirl di Napoli), Francesco Curinga (Pilota e campione di gara in salita) e Stefano Bonetti (pilota Fabio Natta (Presidente Provincia di Imperia), Marco Dall’Aglio (Pilota moto). Sono attesi entro domenica altri importanti messaggi da piloti, e star nazionali e internazionali, una grande soddisfazione per quanti si stanno prodigango al successo della “Diversamente Rallye n°4”.