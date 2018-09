Sanremo, stranieri danno in escandescenza e aggrediscono i carabinieri: arrestati

Sanremo. Nel tardo pomeriggio di sabato, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza due fratelli marocchini, H.A. e H.M., di 32 e 24 anni, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti in via Volta, su segnalazione di un privato cittadino, che aveva notato i due uomini strattonare ed insultare una loro connazionale. All’arrivo dei militari, i i due giovani, in stato di alterazione, si sono scagliati fisicamente contro i carabinieri, che li hanno immobilizzati dopo una breve collutazione.

La donna tuttavia – alla quale è stata prestata la prima assistenza, evidentemente scossa dagli eventi – non ha inteso sporgere querela.

I due fratelli – temporaneamente sottoposti agli arresti domiciliari – sono stati giudicati con rito direttissimo nella mattinata odierna e rimessi in libertà.