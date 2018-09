Sanremo. La ‘’Festa della città e dello sport’’ ieri ha animato le vie di Sanremo a partire dal primo pomeriggio, facendo divertire sia i più grandi che i più piccini.

La festa ha visto come protagonista ventuno associazioni sportive sanremesi, posizionate tra piazza Borea d’olmo, piazzale Lorenzo Vesco e via Matteotti. Ogni associazione sportiva aveva uno stand a disposizione per mostrare le caratteristiche della propria disciplina e far provare agli interessati diverse attività.

L’associazione ippica di Sanremo ha portato un pony che ha entusiasmato i bambini presenti, impazienti di fare un giro con lui, accarezzarlo e dargli da mangiare. Stand tutto pink, invece, per la Soft ball school che non poteva di certo passare inosservato con una pallina che fluttuava nell’aria. La scuola di pattinaggio ha dato vita ad uno spettacolo in piazza Borea d’olmo e numerosi sono stati gli interventi sportivi che hanno visto tutta la città interessata.

“Un grandissimo ringraziamento a tutti i partecipanti e a tutte le associazioni sportive che stanno creando movimento all’interno della città. E’ bello vedere tanti giovani che si avvicinano allo sport, c’è una buona affluenza e oggi è una bella giornata per coinvolgere i nostri giovani ma soprattutto per fare il punto di quello che oggi sono le nostre associazioni sportive a disposizione all’interno della nostra città’’ afferma il sindaco Alberto Biancheri.

Insomma, le numerose attività proposte dalle 21 associazioni sportive han fatto sì che molte persone si recassero in città, targando questo evento come un successo. Grandi apprezzamenti anche per quanto riguarda la musica con varie esibizioni in piazza Colombo, piazza San Siro e pian di Nave.