Spettro vendita ospedali di Imperia e Sanremo, la protesta

Sanremo. Le forze di sinistra da Rifondazione a Sinistra Insieme d’accordo con le parti sociali si sono date appuntamento questa mattina davanti al Borea per protestare contro il progetto di ospedale unico di Taggia e opporsi all’ipotesi di vendita dei nosocomi della Città dei fiori e Imperia.

Una decina di militanti, “armati” di cartelli, hanno iniziato un lavoro di sensibilizzazione e di protesta per dire No ai progetti della Regione Liguria e per ribadire la contrarietà anche ai declassamenti dei reparti di Gastroenterologia e Chirurgia Vascolare.

Durante il presidio sono state raccolte anche le firme per una petizione: “Siccome la chiusura e vendita non avverrà in un mese, pensiamo che questa petizione oltre che a durare nel tempo debba anche essere diffusa al maggior numero di abitanti della nostra provincia”, spiegano gli organizzatori.