Sanremo, spettacolo di teatro itinerante nel centro storico La Pigna

Sanremo. Questa sera dalle 21 nella suggestiva Porta di Santo Stefano all’inizio del centro storico La Pigna, si terrà un originale evento teatrale promosso e organizzato dai commercianti della zona in collaborazione con il Teatro dell’Albero.

Un’iniziativa innovativa che ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione del centro storico nella bellezza del suo patrimonio architettonico e artistico, quale cornice unica per eventi di grande attrattiva e qualità, proprio come la nuova produzione del Teatro dell’Albero, Il teatro in cornice.

Uno spettacolo di teatro itinerante, una serie di grandi monologhi tratti da opere teatrali di tutti i tempi presentati come una vera e propria galleria di quadri d’autore da cui i protagonisti affiorano e si animano per un breve momento, attraversando la tela. Gli attori del Teatro dell’Albero, realtà molto conosciuta e apprezzata del nostro territorio, accompagnati da musicisti e diretti dal regista Carlo Senesi: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino, Consuelo Benedetti, Daniela Di Gregorio, Marta Giuffra, Dalia Lottero, Enrico Manfredini, Anna Vigliarolo, con la partecipazione dei musicisti Lorenzo Lanteri alla fisarmonica e Gabriele Manfredini alla tastiera.

Anche le attività commerciali vogliono essere attive protagoniste del rilancio della zona, nella consapevolezza del valore turistico, ambientale e culturale del prezioso centro storico, su cui è necessario un impegno unanime di rilancio, con la collaborazione ed il sostegno di tutte le realtà più vive già operanti. In particolare gli organizzatori ringraziano l’Associazione Pigna Mon Amour che ha aderito e collaborato per la logistica e il fiorista Gaetan di Monremo Fiori, in Piazza Muccioli.

Particolarmente significativa quindi è la partecipazione attiva di molteplici attività a questo progetto, che ha l’ambizione di organizzare altre occasioni stabili per attrarre cittadini e turisti facendo vivere al meglio tutte le potenzialità del quartiere. Il ritrovo è in Piazza Cassini a Sanremo con partenza dalle 21.15, verso la Via Santo Stefano, l’inizio di Via Rivolte e Via Romolo Moreno, per un “assaggio” dei luoghi magici della Pigna. Ingresso libro, la cittadinanza è invitata

Le attività promotrici:

OSTERIA LA CIOTOLA BAR RISTORANTE

CHRISTIAN CALVINI PARRUCCHIERE

LA CASBAH SALA DA THE PUB

CESAR ABBIGLIAMENTO

PINO IL BARBIERE

DOMENICO IL CALZOLAIO

NADIA A SARTA e GIUANIN U PELETE’

MAReLU HOSTING SERVICE

LA BOTTEGA DI SARA ALIMENTARI

SELMARTE OFFICINA ARTISTICA

TAVERNA AL 29 SAPORI E TRADIZIONE