Sanremo, spento l’incendio boschivo di Pian della Castagna

Sanremo. E’ stato spento verso le 11 l’incendio boschivo divampato nei pressi di Pian della Castagna, nella frazione collinare di San Romolo.

Il rogo era partito, per cause da stabilire, durante la notte appena trascorsa. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco dal locale distaccamento, insieme ai volontari Aib (Anti incendio boschivo).

In un primo momento era stato allertato anche un elicottero antincendio, che però non è intervenuto. Sono in corso le operazioni di bonifica.