Sanremo, spazio alla formazione con il Si.Me Scouting Workshop

Sanremo. Si.Me Sport, neonata agenzia di comunicazione e marketing sportivo ed assistenza ad atleti, propone il primo dei grandi eventi di formazione pensato ed indirizzato a tutti gli addetti ai lavori e appassionati di calcio del territorio delle province di Imperia e Savona.

I workshop targati Si.Me Sport nascono dalla volontà di offrire al mondo del football locale la possibilità di confrontarsi con percorsi di crescita professionale nuovi e stimolanti. La formazione è ormai un passaggio obbligato per tutti coloro i quali intendano approcciarsi al mondo del calcio professionistico con le dovute competenze e conoscenze. E qui si inserisce Si.Me Sport che propone e proporrà a calendario una serie di importanti e prestigiosi appuntamenti di cui il primo indirizzato ed incentrato sulla figura dello scout e dell’osservatore.

Componente ormai fondamentale di ogni staff tecnico, l’osservatore è colui che individua e monitora direttamente sui campi i potenziali talenti riuscendo a intuire e valutare i margini di crescita di una promessa. Lo Scouting Workshop è finalizzato ad apprendere al meglio questo specifico ruolo, le caratteristiche del monitoraggio e della osservazione, la conoscenza dei sistemi e dei supporti tecnologici a disposizione di uno scout, la preparazione delle relazioni e della reportistica.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 12 e sabato 13 ottobre presso il Best Western Hotel di Sanremo. Due giorni di lezione per un totale di 16 ore in programma dalle 9 alle 13 (sessione mattutina) e dalle 14,30 alle 19 (sessione pomeridiana). Quattro i moduli principali: figura dello scout, raccolta info ed analisi, report gara e giocatore, strumenti di lavoro e statistica.

Il corso è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 partecipanti. Il costo per l’iscrizione pari a 295 euro, con agevolazioni per gruppi e società dilettantistiche. Tra i relatori, oltre a figure tecniche e specifiche con importanti curriculum in società professionistiche, saranno previsti anche personaggio d’eccezione del calcio nazionale di Serie A e B.

L’obiettivo primario di Si.Me Sport è quello di costituire il miglior punto di riferimento possibile per garantire a chiunque una risposta soddisfacente alle principali esigenze di coloro i quali quotidianamente vivono ed operano nel mondo del calcio. E con lo Scouting Workshop offre una opportunità unica per tutti coloro i quali intendano approcciarsi al mondo del football con una preparazione di alto livello e potendo – i migliori – essere inseriti nel team scouting di Si.Me Sport che fin da subito sarà chiamato a segnalare e visionare i migliori talenti del nostro calcio.

Per scoprire di più su Si.Me Sport è possibile visitare il sito www.simesport.it o la pagina Facebook facebook.com/simesport