Sanremo, scontro tra bici e pattini: due feriti sulla ciclabile

Sanremo. Sono due le persone rimaste ferite stamani sulla ciclabile a Bussana in un incidente tra un ciclista e un giovane sui pattini. A soccorrere i due è stato il personale sanitario del 118 iniziane con un equipaggio della Croce Verde di Sanremo e uno dei Volontari Sanremo Soccorso. Entrambi i feriti sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo di media gravità.

Pochi minuti dopo, un altro ciclista è rimasto ferito, questa volta in località Case Rosse, frazione di Pornassio. A soccorrerlo la Croce Bianca.