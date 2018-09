Sanremo. Il Gruppo dei 100 esprime la propria solidarietà ai lavoratori del settore bar e ristorante del Casinò per l’estremo disagio nel quale sono costretti ad operare.

Questa incresciosa situazione – spiegano dal direttorio della lista civica che ha espresso Sergio Tommasini quale candidato sindaco - è l’ennesima dimostrazione di una gestione fallimentare della Casa da gioco che continua a perdere clienti ed incassi minando la credibilità di una azienda che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della nostra città.

Il Gruppo dei 100 sta lavorando ad un progetto di riorganizzazione del Casinò in grado di operare un serio rilancio di ogni settore aziendale. Siamo profondamente convinti che l’azienda municipale debba recuperare la centralità nella strategia promozionale della nostra Sanremo in Italia e nel mondo.

Per ultimo ci auspichiamo che il l’Amministrazione possa intervenire in maniera concreta per risolvere prontamente le problematiche di tanti lavoratori e delle loro famiglie”.