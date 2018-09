Sanremo, schianto nella notte: muore 18enne

Sanremo. Un ragazzo di 18 anni, M. G., è morto la scorsa notte, verso le 3,30, in un incidente in scooter al civico 604 di corso Inglesi. Stando ai primi accertamenti sembra che il giovane abbia perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, un Honda Sh, finendo contro alcuni paletti del marciapiede. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 19 anni a novembre, è deceduto sul colpo.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti.