Sanremo. Domenica 9 settembre al campo sportivo di Pian di Poma si terrà una quadripartita di beneficenza. Il torneo è organizzato da Agostino Orsino, membro dell’associazione Ospedaletti veterani.

La partita di calcio non si svolgerà nel solito modo, ma avrà una dinamica un po’ particolare. Ci saranno quattro squadre da undici over 40 che giocheranno sullo stesso campo in contemporanea con due palloni, due arbitri e due tempi da trenta minuti.

Quindi, ci sarà solo un’area gioco per tutti i partecipanti che si divertiranno e dovranno fare maggior attenzione durante la partita, poiché in campo, oltre ad esserci quelli della squadra avversaria, ci saranno anche altri giocatori. Divertimento assicurato.

L’ingresso al torneo è gratuito.

L’appuntamento è domenica 9 settembre dalle 18 alle 20 al campo di Pian di Poma. Al termine ci sarà la consegna dei riconoscimenti, un rinfresco e una donazione alla polisportiva integrabili.