Sanremo, Priolo Gruppo Ricerca riparte da Pietro e Alex: [.View] Hairsalon apre in via Fratti

Sanremo. Il salone di parrucchieri Priolo Gruppo Ricerca di via Fratti 10 si rinnova dopo 20 anni di tagli alla moda, riscoperto dalle influenze delle sperimentazioni portate dai giovani parrucchieri Pietro e Alex che lo hanno rilevato e ribattezzato [.View ] Hairsalon.

Sono le ultime frenetiche ore prima dell’inaugurazione che si terrà domani, sabato 8 settembre alle 18:00. Il classico momento inaugurale – buffet e cin cin per tutti i presenti – verrà seguito dall’apertura al pubblico dello show room e dell’ampio salone.

“Rileviamo un’attività già esistente e nella quale sia io che il mio socio abbiamo lavorato negli ultimi anni, dopo una serie di esperienze nel nord Italia e nel resto d’Europa”, spiega Pietro Gazzano che con il giovane collega Alex Buccella, e la collaboratrice l’hairstylist Sara Pogliano, sta per far rinascere una storica attività sanremese.

“E’ un’idea nata da me e Alex che ci siamo ritrovati in questo negozio dopo aver vissuto tante esperienze in alcuni grandi e rinomati saloni. Abbiamo preso spunto da alcuni concepiti in maniera molto diversa dalla classica impostazione, lontana dalle luci perfette. Sempre salvaguardando la professionalità, che è la prima cosa, abbiamo però creato un ambiente un po’ più “underground”, studiato per far percepire maggiormente il lato creativo del nostro mestiere”.

“Cogliamo l’occasione – continuano Pietro e Alex - per ringraziare tutti i clienti che sono sempre stati fedeli e hanno sposato a pieno il metodo e il lavoro del Priolo Gruppo Ricerca, creato da Marisa e Fulvio e consolidato in questi lunghi anni di carriera.

Siamo felici e carichi di adrenalina per aver preso al volo la possibilità di rilevare un posto cosi importante e ringraziamo quest’ultimi per averci dato modo di fare questo passo, un passo che per due ragazzi giovani come noi è davvero unico.

Vi invitiamo all’inaugurazione del nuovo salone [.View ] Hairsalon, nato dall’idea di rendere differente il concetto di parrucchiere, puntando su alcune novità che potrete scoprire con i vostri occhi domani sera.

Un grazie a tutti i clienti storici, con la speranza e il desiderio di vederli sempre al nostro fianco e un caloroso benvenuto a tutti coloro che verranno da noi per la prima volta!”.