Sanremo. Prendono il via i lavori di asfaltatura in strada San Martino e in via Della Mercede.

Dalle 8 alle 19 dei giorni 14 e 17 settembre vi sarà divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e divieto di transito in via Della Mercede a tutte le categorie di veicoli, mentre dalle 8 alle 18 dei giorni 13 e 14 settembre vi sarà divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e divieto di transito in strada San Martino.

Si precisa che, in via Della Mercede, proprio per i lavori di asfaltatura e di delimitazione dei parcheggi nei pressi della piscina, l’ingresso pedonale alla stessa sarà consentito passando dai giardini.