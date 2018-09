Sanremo, porte aperte al Sea Basket per tutta la settimana

Sanremo. “Vieni anche tu, non aver paura, tanti amici ti aspettano”. Porte aperte a tutti questa settimana presso il club di minibasket Sea Basket Sanremo.

Tutti i bambini potranno provare più volte l’esperienza del gioco minibasket gratuitamente. Sport coinvolgente educativo e di grande valenza sociale. Il coach, ex giocatore di serie A e responsabile del gruppo, invita quindi tutti coloro che vogliono provare a contattarlo al numero 3293569777 o di presentarsi muniti di scarpe, pantaloncini, maglietta e tanta voglia di divertirsi presso le palestre di Villa Citera in via Galilei (martedì, giovedì e venerdì dalle 16,30 ), via Panizzi (martedì e giovedì 16.30), scuola elementare Montessori (lunedì e mercoledì 16.30), scuola elementare Almerini (giovedì alle 17), centro sportivo valle Armea (lunedì e mercoledì alle 16,30).