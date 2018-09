Sanremo Plus, il sito web delle manifestazioni decolla con il nuovo design

Sanremo. Sarà in “onda” già nella giornata di oggi la grafica disegnata dalla designer sanremese Tiziana Illuminati che andrà a rifare il look del nuovo sito web delle manifestazioni del Comune.

Sanremo Plus, il portale online lanciato ufficialmente lo scorso agosto dall’assessorato al turismo guidato da Marco Sarlo e realizzato dalla Lineville Group, è accessibile da tutti dalla scorso giugno e rappresenta una vetrina digitale dove poter vedere in tempo reale tutti gli eventi che si svolgono nella Città dei fiori.

Per accelerare l’iniziativa, il sito web era stato pubblicato con gli elementi essenziali. Adesso arriva anche l’atteso restyling grafico.

“Abbiamo deciso di puntare su un’immagine iniziale diversa dalla solita foto plastica di Sanremo, preferendo il disegno e le vignette per spiegare in un colpo solo tutto quello che la città può offrire in termini di sport, produzioni floreali, servizi, monumenti”, spiega Sarlo.

Nell’accordo con la società che si occupa della costruzione e della manutenzione del sito è previsto anche l’aggiornamento dell’immagine di copertina in occasione dei principali eventi.

Secondo i primi dati forniti al Comune da un’accurata indagine, i mesi di giugno, luglio e agosto hanno fortino un feedback positivo sopratutto per gli accessi che provengono dall’estero. Un bilancio verrà presentato prossimamente a Palazzo Bellevue.